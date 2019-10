Fortnite: raccogli Registrazione del Visitatore su Isola Fluttuante e Corso Commercio

Sono finalmente disponibili le sfide Eroi Senza Tempo di Fortnite, evento che segna la conclusione della Stagione 10 del battle royale di Epic. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di trovare le registrazioni del Visitatore su Isola Fluttuante e Corso Commercio.

Per completare questa sfida vi basterà trovare e raccogliere le registrazioni del Visitatore situate sull'Isola Fluttuante e a Corso Commercio. Di seguito vi mostriamo le loro posizioni esatte all'interno della mappa.

Dove trovare la registrazione del Visitatore sull'Isola Fluttuante

La prima registrazione si trova all'interno dell'Isola Fluttuante a nord-est di Scalini Scatenati. Una volta atterrati sull'Isola Fluttuante, potrete trovare la registrazione a forma di cassetta sul retro di un furgone. Dopo averla individuata, non vi resta che raccoglierla interagendo con essa. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete consultare l'immagine riportata in basso e il video proposto in apertura.

Dove trovare la registrazione del Visitatore in Corso Commercio

La seconda registrazione è posizionata a Corso Commercio, all'interno dell'edificio che si trova più a sud-est. Anche in questo caso, per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima o l'immagine proposta in basso.

Parlando della prossima season del battle royale di Epic Games, segnaliamo che di recente è emerso un presunto leak sulla mappa della Stagione 11 di Fortnite.