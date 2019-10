Fortnite: raccogli Registrazione del Visitatore a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto

Dopo avervi mostrato dove raccogliere le registrazioni del Visitatore su Isola Fluttuante e Corso Commercio, in questa mini-guida alle sfide Eroi Senza Tempo di Fortnite vi mostriamo le posizioni in cui trovare le registrazioni a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto.

Per portare a termine questa sfida vi basta trovare e raccogliere le registrazioni del Visitatore situate a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto. Di seguito vi mostriamo le loro posizioni esatte all'interno della mappa.

Dove trovare la registrazione del Visitatore a Palme Acquatiche

La prima registrazione si trova sopra l'edificio più alto di Palme Acquatiche. Una volta atterrati sul tetto del palazzo, potrete trovare la registrazione a forma di cassetta proprio davanti a voi. Dopo averla individuata, non vi resta che raccoglierla interagendo con essa. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete consultare l'immagine riportata in basso e il video proposto in cima.

Dove trovare la registrazione del Visitatore a Boschetto Bisunto

La seconda registrazione è situata a Boschetto Bisunto, all'interno del locale Tacos. Anche in questo caso, per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in apertur o l'immagine proposta a fondo pagina.

Ricordiamo che le sfide Eroi Senza Tempo segnano la conclusione della season 10 del battle royale di Epic Games, preparando i giocatori all'arrivo della Stagione 11 di Fortnite.