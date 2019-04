Fortnite: raccogliere le Gemme dell'Infinito è ora più difficile

Nonostante la modalità a tempo di Fortnite Battaglia Reale dedicata ad Avengers Endgame sia ormai online da qualche giorno, gli sviluppatori continuano ad apportare modifiche per rendere il più bilanciata possibile l'esperienza di gioco.

L'ultima di queste modifiche, come scritto nel post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del battle royale, riguarda il tempo necessario a raccogliere le Gemme dell'Infinito. Fino a qualche ora fa bastavano infatti 5 secondi per raccogliere uno dei piccoli cristalli e trasformarsi nel devastante Thanos, mentre d'ora in poi dovrete interagire con l'oggetto per ben 7 secondi. Tale modifica è stata implementata per rendere più complessa la raccolta delle Gemme dell'Infinito e permettere ai membri della squadra avversaria di avere una manciata di secondi in più per eliminare i giocatori intenti a raccoglierle.

Vi ricordiamo che oggi è stata una giornata ricca di novità per gli appassionati del gioco, dal momento che è stato pubblicato il Pacchetto Inferno con 2.000 V-Buck ed è finalmente arrivata la possibilità di partecipare alle MAT di Fortnite con gruppi da 16 giocatori e non più solo 4. Stando inoltre ad un nuovo leak, le Sfide a Tempo Straordinario potrebbero ritornare, magari permettendo ancora una volta di ottenere stili alternativi per i costumi della Stagione 8 e il prossimo Pass Battaglia gratuitamente.