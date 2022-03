Fortnite: la raccolta fondi per l'Ucraina raggiunge i 100 milioni di dollari

Solo ieri vi abbiamo segnalato il raggiungimento dei 70 milioni di dollari con la raccolta fondi per l'Ucraina di Fortnite Capitolo 3. L'iniziativa sta avendo un successo tale che nel giro di 24 ore è stato raggiunto un altro importante traguardo.

La campagna di raccolta fondi per i soccorsi umanitari ucraini è arrivata a 100 milioni di dollari e, per celebrare questo evento, il team di sviluppo ha pubblicato uno speciale post sui canali social ufficiali:

"Ad oggi, tutti insieme abbiamo raccolto 100 milioni di dollari per contribuire all'aiuto dei soccorsi umanitari per le persone coinvolte nella guerra in ucraina. In aggiunta a Direct Relief, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (UNWFP) e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ora stiamo collaborando anche con il World Central Kitchen."

Dal momento che l'inizativa si concluderà solo il prossimo 3 aprile 2022, è molto probabile che torneremo a parlarvi della campagna di raccolta fondi in occasione del raggiungimento di un nuovo traguardo. Dopotutto ci separa dalla fine della raccolta di beneficenza quasi una settimana e non escludiamo che saranno in tanti a contribuire alla causa nei prossimi giorni.

