Fortnite: ragazzo spende quasi 800 euro in microtransazioni, il padre non la prende bene

Non è la prima volta che le microtransazioni possono sfuggire di mano, in particolare se parliamo di giovani utenti con libero accesso alla carta di credito dei genitori. Di recente è successo di nuovo con Fortnite, dove un ragazzino è arrivato a spendere quasi 800 euro nel giro di tre giorni.

Steve Harrison, questo il nome del malcapitato padre di turno, si era dimenticato di applicare le protezioni di parental control alle informazioni della carta di credito registrate sulla Xbox One del figlio, quando per l'occasione aveva deciso di fare un regalo al ragazzo per il suo compleanno.

Il giovane, lasciandosi prendere la mano con gli acquisti in-game di Fortnite, è arrivato a spendere la bellezza di 691 sterline (all'incirca 790 euro) nel giro di tre giorni, mandando su tutte le furie il genitore non appena si è accorto del guaio. A nulla sono servite le richieste di rimborso mandate dal signor Harrison, dal momento che i pagamenti sono stati effettuati per negligenza del titolare del conto senza nessuna colpa addossabile alla banca.

Un episodio che ci ricorda di tutelare con le dovute precauzioni le credenziali della nostra carta di credito o del nostro conto inserite per gli acquisti online. A voi è mai capitato di imbattervi in episodi simili?