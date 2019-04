Fortnite: il ragequit dello streamer Dr Disrespect è epico

È periodo di ragequit per gli streamer: dopo l'abbandono di Fortnite di Ninja, uno dei giocatori storici e più famosi del celebre Battle Royale di Epic Games (temporaneamente? Al momento la situazione non è chiara), anche un altro creator infuriato ha lasciato il gioco.

Si tratta di Dr Disrespect che durante una diretta su Twitch è andato via dopo essersi letteralmente infuriato con il popolarissimo Battle Royale. Come si vede dal filmato che potete trovare come di consueto in calce alla news, lo streamer non è riuscito ad eliminare un avversario, nonostante l'avesse crivellato di colpi, ed è stato poi ucciso dallo stesso giocatore.

È a quel punto che Dr Disrespect ha cominciato a inveire contro il gioco, abbandonando la diretta, facendo temere ai fan suoi e di Fortnite un altro doloroso addio. Così non è stato però, visto che lo stesso autore, dopo un po', ha postato un'altra diretta senza minimamente accennare al ragequit di quella precedente, riprendendo a giocare normalmente come se nulla fosse successo.

Per quanto riguarda Ninja invece, lo streamer sembra essersi dato a Sekiro, dopo aver abbandonato Fortnite per protesta contro gli ultimi aggiornamenti del gioco di Epic Games. Che ne pensate della situazione? Avete apprezzato l'aggiornamento 8.30 di Fortnite?