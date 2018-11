Fortnite raggiunge quota 200 milioni di giocatori a novembre

Fortnite è morto, un mantra che si sente spesso pronunciare sul web. In realtà non sembra proprio, almeno a giudicare dai numeri registrati a novembre 2018, pari a 200 milioni di giocatori, pari all'intera popolazione del Brasile.

A giugno 2018 il Battle Royale di Epic contava su 125 milioni di giocatori, numeri aumentati del 60% in poco più di tre mesi, cifre quintiplicate rispetto a gennaio scorso, quando Fortnite non aveva ancora toccato quota 50 milioni di giocatori. Fortnite ha già incassato oltre due miliardi di dollari dall'estate 2017, grazie alla vendita di skin, oggetti e Pass Battaglia, il successo del gioco ha portato il valore di Epic a 1.25 miliardi di dollari.

Fortnite sembra quindi non conoscere crisi e per il 2019 le prospettive degli analisti sono decisamente rosee, grazie all'arrivo della Stagione 7 e ai nuovi contenuti promessi da Epic per tutto il prossimo anno, sia per la modalità Battle Royale che Salva il Mondo.