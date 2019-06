Fortnite: Ranger dell'amore e Leader della squadra tra gli oggetti del negozio (12 giugno)

Il negozio di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) si è aggiornato con una serie di nuovi oggetti acquistabili dai giocatori. Tra questi troviamo i due costumi Ranger dell'amore e Leader della squadra: vediamo tutti gli altri.

Di seguito elenchiamo i nuovi oggetti disponibili nel negozio di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9) nella giornata del 12 giugno:

(Costume) - 2.000 V-Buck

Leader della squadra (Costume) - 2.000 V-Buck

Incrociatore coccoloso (Deltaplano) - 800 V-Buck

Zampa coccola (Strumento raccolta) - 800 V-Buck

Diva della disco (Costume) - 1.200 V-Buck

Strobosfera (Dorso decorativo) - 1.200 V-Buck

Spaccarocce (Strumento raccolta) - 800 V-Buck

Passo del pigrone (Emote) - 500 V-Buck

Prismatico (Deltaplano) - 800 V-Buck

Non farteli scappare (Emote) - 500 V-Buck

Semprecentro (Costume) - 800 V-Buck

Per ciascuno oggetto abbiamo indicato la relativa somma di V-Buck da sborsare per procedere all'acquisto. Nel video riportato in cima alla notizia potete dare uno sguardo ravvicinato a tutti gli oggetti disponibile nel negozio di Fortnite Battaglia Reale nella giornata di oggi.

Ricordiamo inoltre che a partire da oggi è disponibile il nuovo aggiornamento 9.21 di Fortnite, update che ha introdotto diverse novità tra cui il Lanciagranate di prossimità in Battaglia Reale e il Plasmatron 9000 in Salva il Mondo. Infine segnaliamo che gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente il nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite su PS4.