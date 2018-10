Fortnite: Ranger Teschio Ramirez sta per arrivare in Salva il Mondo

Non solo per la Battaglia Reale, in vista della festività di Halloween Epic Games ha in serbo delle novità anche per la modalità Salva il Mondo, componente PvE a pagamento di Fortnite.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, la compagnia americana ha annunciato che "presto" Ranger Teschio Ramirez (Skull Trooper Ramirez, in originale) si unirà gratuitamente al roster degli eroi di Salva il Mondo. Si tratta di un personaggio appartenente alla classe Soldato, ma non conosciamo ancora le sue abilità. Probabilmente, non differiranno molto dalla versione maschile introdotta lo scorso anno. Potete ammirarla nell'anteprima in apertura di notizia: come avrete sicuramente notato, è basata sulla skin omonima introdotta nei giorni scorsi nel negozio degli oggetti di Battaglia Reale.

Grazie ad un leak, abbiamo già scoperto i nomi delle quest dell'evento di Halloween di Salva il Mondo, che per essere completate richiederanno un livello che varierà dal 3 al 58. Non è chiaro, al momento, se tornerà il potente fucile d'assalto Scavafosse, ma non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo. Nei prossimi giorni Epic Games svelerà dettagli più approfonditi sull'evento.

Quest'oggi, intanto, sono apparsi nel negozio della Battaglia Reale gli oggetti del set Zucconi, nel quale è compresa la skin Testa Cava, e abbiamo scoperto nuove informazioni sulla funzionalità Tornei.