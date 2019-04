Fortnite: Rapace, Bombarolo Lucente e Team Leader delle Coccole nel Negozio

L'attesa per l'arrivo della patch 8.50 di Fortnite si fa sempre più spasmodica e le alte sfere di Epic Games invitano tutti i fan del battle royale più famoso del mondo a spegnere l'hype con una pioggia scrosciante di skin, emote e oggetti del Negozio con cui personalizzare il proprio personaggio.

Come spesso avviene a ridosso della pubblicazione di un aggiornamento, anche stavolta il bazaar virtuale di Fortnite Battaglia Reale offre un ventaglio di oggetti particolarmente ampio e "dai toni neutri", perfetti per tutte le tipologie di utenti.

Prima che Epic renda disponibile il nuovo update e lanci l'evento crossover Fortnite X Avengers Endgame, il Negozio di Fortnite propone infatti un ventaglio di costumi che comprende Rapace, Bombarolo Lucente e Team Leader delle Coccole, assieme alle skin Assassino Artico e Armadillo.

Di seguito trovate la lista completa degli oggetti in Evidenza e Giornalieri acquistabili nel Negozio di Fortnite Battaglia Reale per tutta la giornata di oggi, 25 aprile:

Oggetti in Evidenza

Rapace - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

Bombarolo Lucente - costume e dorso decorativo - 1.200 VB

Team Leader delle Coccole - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

Animale da Festa - strumento di raccolta - 1.500 VB

Colpo Arcobaleno - strumento di raccolta - 1.500 VB

Zampa Coccola - strumento di raccolta - 800 VB

Oggetti Giornalieri

Breakdance - emote - 800 VB

Oscilla - emote - 500 VB

Agganciato - deltaplano - 500 VB

Ascia Spettrale - strumento di raccolta - 800 VB

Armadillo - costume - 800 VB

Assassino Artico - costume - 800 VB

Una Vita al Massimo - emote - 500 VB

Per quanto concerne le ultime novità di Fortnite, segnaliamo a tutti gli esploratori dell'isola dello sparatutto free to play di Epic che la fase di disconnessione dai server che anticiperà l'arrivo dell'aggiornamento 8.50 di Fortnite partirà ufficialmente alle ore 11:00 e dovrebbe protrarsi per un'ora.

Sapevate inoltre che i dataminer avrebbero scoperto che la misteriosa struttura metallica affiorata dal letto del lago ormai prosciugato di Sponde del Saccheggio non sarebbe un bunker ma una vera e propria astronave? Oltre agli eroi Marvel dell'evento crossover di Endgame (qui trovate la nostra recensione del nuovo film sugli Avengers), quindi, l'universo multiplayer di Fortnite potrebbe essere presto al centro di un'invasione aliena, magari in coincidenza con l'inizio della Stagione 9.