Fortnite: il rapper 2 Milly ha denunciato Epic per aver utilizzato il suo ballo

Pochi giorni fa il rapper afro-americano 2 Milly ha ingaggiato gli avvocati dello studio legale Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP con l'intenzione di fare causa ad Epic Games, colpevole secondo lui di aver copiato il suo ballo Milly Rock per farne un'emote a pagamento (Swipe It), in Fortnite Battaglia Reale senza il suo permesso.

Ebbene, ieri 5 dicembre, Terrence Ferguson (il vero nome di 2 Milly) è passato dalle intenzioni ai fatti, presentando ufficialmente una denuncia presso la Corte Distrettuale del Central District della California. Nello specifico, sta facendo causa alla compagnia per violazione di copyright. 2 Milly ha registrato il suo ballo presso l'US Copyright Office un giorno prima di intentare causa, il 4 dicembre.

Il rapper ha affermato che inizialmente non aveva provato alcun fastidio per la presenza della sua danza nel gioco. Le cose sono cambiate quando ha scoperto che Epic Games non la proponeva in maniera gratuita, bensì a pagamento nell'ambito del Pass della Battaglia della Stagione 5 senza alcun permesso e senza corrispondere alcun diritto al suo creatore. 2 Milly ora chiede un decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni per l'utilizzo improprio del ballo Milly Rock.

Nel testo della denuncia viene inoltre posta l'attenzione anche su un'altra questione, per certi versi ancor più importante. Secondo il rapper, Epic Games sta "sfruttando il talento degli afro-americani copiando i loro balli e i loro movimenti". Lo ha fatto anche con l'emote Tidy, simile alle movenze di Snoop Dogg in Drop It Like It’s Hot, l'emote Fresh, ispirata alla danza di Carlton di Willy il Principe di Bel Air e l'emote Best Mates, che apparterrebbe a Marlon Webb. Epic Games non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale al riguardo. Ora spetta alla corte decidere quali delle due parti in causa si trova nel giusto e quale no. In Fortnite Battaglia Reale, intanto, ha ufficialmente preso il via la Stagione 7.