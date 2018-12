Fortnite: il rapper 2 Milly è pronto a fare causa ad Epic per l'uso del suo ballo

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di una questione che sta generando numerose discussioni all'interno della comunità di Fortnite. Secondo alcuni rapper, Epic Games ha rubato i loro balli senza permesso per farne delle emote a pagamento.

Artisti come 2 Milly e Blocboy JB hanno spiegato di non aver dato il loro consenso all'utilizzo per scopi di lucro delle loro movenze e di non aver mai visto neppure un centesimo. Il primo, in particolare, ha dichiarato: "Loro stanno vendendo quella mossa... oh no, questo non può andare avanti ancora a lungo. [...] Sento di dover proteggere ciò che è mio". Ebbene, dalle parole è passato ai fatti. 2 Milly ha annunciato di aver ingaggiato gli avvocati dello studio Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP per intentare un'azione legale contro Fortnite ed Epic Games.

Al centro di tutto c'è l'emote Milly Rock, una delle ricompense del Pass della Battaglia della Stagione 5 a pagamento. La movenza è identica a quella che il rapper esegue durante i suoi concerti e nei suoi video, e presenta persino il suo nome! 2 Milly afferma tuttavia di non essere mai stato contattato e di non aver mai dato il suo permesso.

David L. Hecht, uno dei partner dello studio, ha dichiarato: "Non è la prima volta che Epic Games si è sfacciatamente appropriata delle sembianze di un artista afro-americano. Anche il nostro cliente Lenwood ‘Skip’ Hamilton sta facendo valere i suoi diritti contro Epic per l'utilizzo delle sue sembianze per il popolare personaggio Cole Train del franchise di Gears of War. Epic non può continuare a prendere ciò che non le appartiene".

2 Milly ha aggiunto: "Non sono mai stato ricompensato da Epic Games per l'utilizzo di Milly Rock. Non hanno mai neppure chiesto il mio permesso. Sono felice di essere rappresentato da David Hecht e il suo team di Pierce Bainbridge".

Una situazione senza dubbio delicata, che dovrà essere approfondita e risolta nelle sedi adeguate. Questo di 2 Milly potrebbe rappresentare un importante precedente, poiché ci sono anche altri artisti che si reputano danneggiati. Non è escluso che possano seguire il suo esempio.