Fortnite: dei rapper affermano che Epic usa i loro balli senza alcun permesso

I balli di Fortnite sono ormai entrati nell'immaginario collettivo, ed è frequentissimo imbattersi in personaggi più o meno famosi che li replicano. Tra i primi, ad esempio, c'è stato Antoine Griezmann, stella dell'Atletico Madrid, che ha esultato con un'emote durante la finale di Europa League. La lista, in ogni caso, è lunghissima.

Vi siete mai chiesti da dove arrivano quei balli? La maggior parte di essi sono stati inventati da altre persone, ben prima che Fortnite divenisse popolare. A tal proposito, è recentemente scoppiata un'accesa polemica: alcuni rapper affermano che le loro movenze sono state copiate ed implementate nel gioco senza alcun permesso.

È il caso di 2 Milly e Blocboy JB. Potete ammirare le loro mosse, e le controparti di Fortnite, nei video allegati a questa notizia. Entrambi affermano di non essere stati contattati da Epic e di essere piuttosto contrariati, anche perché le emote sono a pagamento e rimpolpano le tasche della compagnia videoludica. "Loro stanno vendendo quella mossa... oh no, questo non può andare avanti ancora a lungo. [...] Sento di dover proteggere ciò che è mio", si legge sul profilo Twitter di 2 Milly. Blacboy BC, invece, ha affermato: "Ogni volta che qualcuno riproduce la mia danza, dà credito a Fortnite. Loro però non hanno creato niente, quindi fondamentalmente stanno prendendo soldi per ciò che è mio, è assurdo". Chiude poi affrontando una tematica molto dibattuta negli Stati Uniti d'America: "Amano la nostra cultura ma odiano il nostro colore".

In estate affrontò la questione anche un altro artista, Chance The Rapper: "Fortnite dovrebbe inserire le canzoni rap dietro a quei balli che fanno guadagnare tanti soldi sotto forma di Emote. I creativi neri hanno inventato e reso popolari quelle danze senza monetizzarle. Immaginate se quei soldi che la gente sta spendendo venissero condivisi con gli artisti che le hanno create".



La questione, quindi, è piuttosto delicata, poiché coinvolge anche tematiche esterne al mondo dell'intrattenimento. Al momento non è chiaro se i rapper interessati decideranno di trascinare in tribunale Epic Games, anche se le parole di 2 Milly sembrano spingere in questa direzione.