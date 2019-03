Fortnite: la rara skin Incursore Rinnegato potrebbe tornare in una nuova veste

La Battaglia Reale di Fortnite è accessibile in maniera completamente gratuita ma, com'è ormai ben noto, supporta le microtransazioni e permette ai giocatori di acquistare o ottenere degli oggetti cosmetici che non offrono alcun vantaggio di gameplay. I più ambiti, ovviamente, sono i costumi.

Grazie ad essi i giocatori possono distinguersi ed esprimere la propria personalità in combattimento. Alcuni di essi, i meno diffusi, sono diventati dei veri e propri oggetti di culto. Tra le skin più rare di Fortnite spiccano senza ombra di dubbio Galassia, riservata agli acquirenti dei Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4, e Incursore Rinnegato (foto in alto), che poteva essere ottenuto raggiungendo il livello 20 del Pass della Stagione 1! Letteralmente un'era fa, quando Fortnite non era ancora celebre come oggi.

A quanto pare, Incursore Rinnegato potrebbe presto fare il suo ritorno. Se siete dei gelosi possessori di questa skin, in ogni caso, non avete niente da temere. La sua esclusività non è a rischio. Come specificato dal supporto di Epic Games in uno scambio di mail con un giocatore, Incursore Rinnegato potrebbe tornare in futuro con un nuovo stile. In questo modo, verranno accontentati coloro che non hanno avuto modo di ottenerla più di un anno fa, e al contempo verrà garantita la rarità della skin originale.

Cosa ne pensate? Prima di salutarvi, segnaliamo che quest'oggi sono arrivati i nuovi costumi Kuno e Kenji e sono trapelate in anticipo le sfide della Settimana 4 della Stagione 8 che prenderà il via giovedì 21 marzo.