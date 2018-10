Fortnite: la rarissima skin Skull Trooper potrebbe tornare per Halloween?

La skin Skull Trooper di Fortnite è stata resa disponibile lo scorso anno ad Halloween ed è diventata una delle più rare ed ambite dai giocatori, insieme alla Skin Galassia, al Cavaliere Rosso e Accordo Potente. Adesso apprendiamo che Skull Trooper potrebbe fare il suo ritorno proprio in occasione della festa più brividosa dell'anno...

La skin Skull Trooper è comparsa nel trailer di lancio della Stagione 6 e alcuni dataminer affermano di aver trovato riferimento a questo costume nel codice sorgente dei più recenti aggiornamenti di Fortnite Battle Royale. Una deduzione logica porterebbe a pensare al ritorno di Skull Trooper e l'ipotesi più probabile è proprio quella di una comparsa durante l'evento di Halloween Fortnite, non ancora annunciato ma già trapelato grazie a zucche, ragnatele ed altre decorazioni comparse nel gioco.

Ad oggi gli account con in possesso una skin Skull Trooper vengono venduti per centinaia o migliaia di dollari, una maggior diffusione di questo outfit potrebbe portare a una drastica riduzione di questo fenomeno. Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di Epic per saperne di più...