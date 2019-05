Fortnite: ravioli per tutti i gusti in arrivo con le nuove skin trapelate?

Giocatori di Fortnite, preparate la salsa di soia! Anche in questo caso, non si tratta di una nuova, bizzarra meccanica di gioco del celebre Battle Royale di Epic Games, ma di alcuni potenziali nuovi arrivi in termini di skin e outfit.

I soliti dataminers hanno infatti scavato a fondo all'interno del codice di gioco, e scoperto alcune skin ancora non annunciate, che trasformeranno i nostri personaggi in... ravioli al vapore! E sembra che potremo scegliere tra ben quattro stili diversi: pollo, manzo, maiale e verdure, ognuno ovviamente con una propria forma partiolare.

Stando a quanto trapelato, potrebbero essere in arrivo anche una skin da... carlino-ninja (questa vogliamo davvero vederla) e un set a tema canino che include uno zaino a forma di scodella e un piccone a forma di osso.

Il set ravioli è un chiaro riferimento al ristorante che Epic Games ha inserito a Lucky Landing, che è una delle sezioni della mappa statisticamente meno visitate, per cui potrebbe trattarsi di un tentativo di "pubblicizzarlo" un po'. La software house non è nuova poi all'inserimento di skin legate al cibo, tra hamburger, pizza, Tomatohead e quant'altro.

Che ne pensate? Vi piace questo potenziale nuovo arrivo? Sempre in tema skin e oggetti, date un'occhiata al nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, o se preferite aspettare, ecco tutte le possibili skin di Fortnite trapelate della Stagione 9.