Fortnite in Ray Tracing: ecco la data e le funzionalità dell'update con DXR e DLSS

Dalle pagine di Press-Start.au trapela la data di lancio dell'aggiornamento gratuito di Fortnite in Ray Tracing annunciato da Epic Games a margine dell'evento di presentazione delle GPU NVIDIA Ampere.

Realizzato in collaborazione con i programmatori dela casa di Santa Clara, l'update di Fortnite Capitolo 2 che introdurrà l'illuminazione dinamica in DXR sarà disponibile su PC a partire dal 17 settembre, in coincidenza dell'arrivo sul mercato della GPU RTX 3080 di NVIDIA.

L'aggiornamento in questione introdurrà delle nuove voci nel menù di Fortnite Battaglia Reale, Creativa e Salva il Mondo per consentire ai possessori di una scheda video della famiglia GeForce Serie 20 o 30 di attivare il sistema di illuminazione in tempo reale per gestire in Ray Tracing i riflessi sugli specchi d'acqua, le ombre dinamiche, le luci globali e l'occlusione ambientale.

Per ridurre l'impatto del DXR sulle prestazioni, comunque, a partire dall'update del 17 settembre sarà possibile attivare il DLSS 2.0, la tecnica in Deep Learning elaborata da NVIDIA per effettuare la ricostruzione "intelligente" dell'immagine a schermo e garantire, così facendo, un framerate o una risoluzione più elevati. Per saperne di più sul DLSS e sui benefici apportati da questa tecnologia, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento su DLSS 2.0 e Death Stranding a firma di Alessio Ferraiuolo.