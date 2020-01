Fortnite: i Razzi in Bottiglia tornano per il Capodanno Lunare

Confermando i leak degli scorsi giorni che vedevano l'arrivo di contenuti a tema Capodanno Lunare in Fortnite Capitolo 2, ecco che gli sviluppatori del battle royale introducono una vecchia arma per celebrare l'evento.

A partire da oggi potrete infatti trovare in giro per le partite il Razzo in Bottiglia, un particolare gadget che può essere molto utile contro le strutture avversarie. Nel caso in cui non lo aveste mai provato nelle precedenti stagioni del gioco, sappiate che, una volta posizionato a terra, il razzo lancia ben 45 razzi che infliggono 42 punti danno alle strutture e 10 punti danno ai giocatori. Non ci sono al momento informazioni ufficiali sulla permanenza dell'arma nel gioco e, secondo i dataminer, è probabile che resti attiva fino al termine della stagione.

A proposito, nelle ultime ore proprio i dataminer hanno annunciato il possibile posticipo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, che dovrebbe ora terminare il prossimo 20 febbraio 2020 e durerà quindi due settimane più del previsto.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra i Razzi in Bottiglia in azione, vi ricordiamo che sono sempre più numerosi i giocatori di Fortnite ai quali è stata rimossa la skin Ikonik dall'armadietto.