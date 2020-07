Fortnite contro il razzismo: il secondo appuntamento con We the People

Sin dalla sua introduzione, la modalità Party Reale di Fortnite ha ospitato concerti, proiezioni cinematografiche ed persino una specie di talks show contro il razzismo.

Forte del successo di queste iniziative, Epic Games ha annunciato un secondo appuntamento sulla tematica razziale mercoledì 29 luglio, sempre con We The People x More Than a Vote di Opus United. L'evento si configurerà come una serie di conversazioni tra atleti, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che avrà come tema centrale il fenomeno dell'esclusione dal voto, una crisi che sta colpendo pesantemente le comunità afroamericane. Una volta conclusa la prima proiezione, We the People sarà riproposto in replica ogni 2 ore per 22 ore durante la giornata di mercoledì 29 luglio.

Tutti i giocatori che decideranno di partecipare riceveranno in regalo l'emote "Verve!", basata sulla danza di Michael Mejeh, il vincitore dell'Emote Royal Contest. Tuttavia, durante la conferenza tutti i balli saranno disabilitati per preservare l'atmosfera sobria che il tema trattato richiede. Per avere questa emote esclusiva vi basterà connettervi a Fortnite tra le 02.00 del 28 e le 02.00 del 30 luglio. We the People è solo l'ultimo di una serie di eventi live organizzati da Epic Games negli ultimi mesi, una tendenza alquanto interessante che ha permesso ai giocatori dell'amato Battle Royale la fruizione di eventi altrimenti preclusi per via della situazione post pandemica attuale.