Fortnite contro il razzismo sistemico: 24 ore di evento speciale in-game sabato 4 luglio

Non solo Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale e concerti in-game di Diplo e Noah Cyrus: il free to play di Epic Games si prepara ad accogliere un evento di grande importanza.

È stato infatti annunciato ufficialmente l'appuntamento "We the People", interamente dedicato al tema dell'identità razziale in America. Il ciclo di conversazioni vedrà ospiti voci di picco della comunità BIPOC (Black, Indigenous e People of Color - neri, nativi e persone di colore), attivi in diversi settori della vita pubblica. Di seguito, i partecipanti all'evento in-game:

Elaine Welteroth : ex caporedattrice di Teen Vogue;

: ex caporedattrice di Teen Vogue; Jemele Hil l: giornalista per l'Atlantic;

l: giornalista per l'Atlantic; Killer Mike : rapper/compositore/visionario;

: rapper/compositore/visionario; Lil Baby: talentuoso musicista hip hop;

I quattro illustri ospiti di Fortnite: Battaglia Reale discuteranno di come fermare il razzismo sistemico nei media, nella cultura e nel mondo dell'intrattenimento. La discussione sarà moderata da Van Jones. L'appuntamento con questa importante iniziativa è fissato per sabato 4 luglio, data in cui negli USA si celebra l'Independence Day. La diretta prenderà il via alle ore 15:46 e potrà essere seguito dai giocatori all'interno di Party Reale, lo spazio di Fortnite dedicato a spettacoli e iniziative speciali. Coloro che non potranno seguire l'evento "We the People" in diretta avranno modo di recuperarlo facilmente: per ben 24 ore, quest'ultimo sarà infatti riproposto in replica ogni due ore.