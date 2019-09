Fortnite, il razzo di Magazzino Muffito è stato completato: evento live in arrivo?

I più attenti tra voi avranno sicuramente notato un importante cambiamento introdotto sull'isola di Fortnite Battaglia Reale con l'aggiornamento 10.30 di due settimana fa, ovvero la comparsa di un'impalcatura su uno dei depositi di Magazzino Muffito, dove risiede il Visitatore. Nel giro di poco tempo, quest'ultimo ha anche avviato la costruzione di un razzo.

Ebbene, come segnalato da numerosi giocatori, i lavori sono giunti al termine, e il grosso razzo può ora dirsi completo e pronto a spiccare il volo! Giudicate voi stessi guardando le immagini allegate in questa notizia, o recandovi direttamente sul posto non appena avrete modo di catapultarvi sull'isola.

Una domanda adesso sorge spontanea: cosa succederà? Sembra proprio che Epic Games stia preparando un nuovo evento live al quale potranno assistere in diretta tutti i giocatori presenti sulla mappa al momento giusto. Dopotutto, la Stagione X di Fortnite si sta avviando verso la conclusione (giovedì comincia la nona settimana), ed è ora di preparare il terreno per la Stagione 11, che dovrebbe cominciare il prossimo 6 ottobre. I giocatori di lunga data, inoltre, sicuramente ricorderanno che in passato è già partito un razzo dall'isola: era il 30 giugno 2018, e ci trovavamo nel bel mezzo della Stagione 4. Quell'evento è entrato nella storia anche grazie ad un giocatore, che si fece beffe della tregua indetta dalla comunità e fece fuori 48 giocatori in un colpo solo! Ecco perché adesso esistono delle playlist dedicate per gli eventi live...