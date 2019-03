Fortnite: le reazioni degli streamer e della community alla patch 8.10

In particolare tra i nuovi oggetti più apprezzati sembra esserci proprio il nuovo veicolo, che offre un nuovo modo per spostarsi per i giocatori ed essere protetti contemporaneamente, come se si fosse all'interno di una pallina per criceti. Ninja e Timthetatman tra i più popolari, sembrano aver gradito la nuova aggiunta, che hanno omaggiato in diverse clip e video postati sui loro canali ufficiali di Twitter e Twitch .

Today’s @FortniteGame update is EH-MAZING.



From the new animations when drinking shields, to the fun physics of the new Baller vehicle—everything is spot on.



And the content just keeps coming and coming. Last week we had Treasure Maps. Epic is on a roll. — Nick Eh 30 (@NickEh30) 12 marzo 2019

I agree. I love epic when they are adding fun unique items like the last two. I dont like epic when its new explosives/boombox or another smg being added. — TSM HighDistortion (@HighDistortion) 12 marzo 2019

the chug jug is my favorite — GEN.G TINARAES (@TINARAES) 12 marzo 2019

new animations are sooooo good! — dakotaz (@dakotaz) 12 marzo 2019

My iPad Pro is also crashing a lot since this 8.10 update. https://t.co/8yrbmq2OpJ — Season 8 (@IpadFortnite) 12 marzo 2019