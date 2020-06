Fortnite da record, Epic Games verso i $17 miliardi di valore: report da Bloomberg

Ad anni dal suo esordio sul mercato dell'intrattenimento videoludico, Fortnite: Battaglia Reale è ancora un successo incontrastato sia sul fronte del volume di pubblico sia su quello della performance commerciale.

Di recente, l'IP ha ancora una volta dimostrato la sua forza grazie all'organizzazione di un nuovo evento in-game. L'appuntamento speciale che ha anticipato la conclusione della Stagione 3 del free to play ha infatti infranto ogni record. Nello specifico, l'evento Il Dispositivo ha visto la partecipazione di oltre 20 milioni di persone, un risultato straordinario anche per gli elevatissimi standard del battle royale. E a quanto pare, gli effetti non hanno tardato a farsi sentire.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita proprie fonti anonime, Epic Games sarebbe prossima a veder aumentare ancora il proprio valore grazie ad un nuovo investimento. Il portale cita tra i nuovi presunti investitori T. Rowe Price Group Inc. e Baillie Gifford, mentre identifica KKR & Co. tra coloro che già contribuiscono al valore della software house, ma che sarebbero pronti ad incrementare la propria partecipazione. Sempre secondo quanto riportato da Bloomberg, il processo dovrebbe portare Epic Games al valore complessivo di ben 17 miliardi di dollari.



Ad ora, ovviamente, si tratta solo di speculazioni e non vi sono dettagli ufficiali: vi invitiamo dunque a interpretare i dati con la dovuta precauzione. Nel frattempo, il pubblico resta in fervente attesa del lancio della Stagione 3 di Fortnite.