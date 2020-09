Fortnite da record: gli utenti hanno giocato per 10 milioni di anni!

Fortnite Capitolo 2 è un gioco molto amato, questa non è certo una novità, ma avreste mai detto che il battle royale di Epic Games ha accumulato un totale di 10 milioni in ore giocate?

La notizia arriva da GAMEdigital, che ha sommato le ore spese dai giocatori all'interno del comparto PvP di Fortnite, arrivando a concludere che il gioco è stato fruito per ben 10,4 milioni di anni complessivi, facendolo schizzare in cima alla classifica dei titoli più giocati di sempre. Giusto per aiutarvi a razionalizzare questo numero incredibilmente alto, vi basti pensare che gli antenati della razza umana hanno cominciato a muovere i primi passi sul Pianeta Terra all'incirca sei milioni di anni fa.

Il secondo posto in classifica è occupato invece da World of Warcraft con 5,7 milioni di anni in ore giocate e al terzo posto troviamo Overwatch, che arriva "soltanto" a 1,5 milioni di anni in ore di gioco. Lo scarto con Fortnite in ogni caso è ampissimo, sopratutto se consideriamo che il battle royale è stato lanciato sul mercato appena tre anni fa, mentre la saga di WoW è in circolazione dai primi anni duemila.

Il successo di Fortnite si riflette anche su Twitch, dove ha accumulato 1,3 miliardi di visualizzazioni complessive, un numero che potrebbe tranquillamente aumentare in futuro. Ne approfittiamo per ricordarvi che la stagione a tema Marvel del battle royale è attualmente in corso: avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come completare le missioni della Settimana 4 in Fortnite Stagione 4?