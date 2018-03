Fortnite da record su YouTube: oltre 1 milione di spettatori durante uno stream

La scorsa notte un centinaio di youtuber si sono radunati per giocare a Fortnite , trasmettendo la loro partita in diretta streaming. La trasmissione è stata seguita da oltre un milione di persone, segnando un altro record di visibilità per il gioco di

L'evento è stato improvvisato dallo youtuber spagnolo Elrubius, con l'idea di coinvolgere alcuni degli streamer più famosi. Sommando il numero degli spettatori che hanno seguito la diretta streaming dai vari canali, oltre 1.1 milioni di persone si sono sintonizzate ieri notte su YouTube per guardare la trasmissione, superando così il precedente record segnato su Twitch da Ninja e il rapper Drake con 635 mila spettatori.

La diretta è stata poi caricata sul canale YouTube di Elrubius, così da permettere a tutti gli altri utenti di gustarsi la replica. Il video in questione potete visionarlo in cima alla notizia, e al momento conta quasi 16 milioni di visualizzazioni, un numero davvero impressionante. Cosa ne pensate?

Sapevate che anche Brendan Greene, il creatore di Playerunknown's Battlegrounds, ha detto la sua sul grande successo di Fortnite? Ricordiamo inoltre che Epic Games ha annunciato un interessante aggiornamento per la versione Xbox One X del titolo, confermando che la console premium di Microsoft punterà presto al target dei 4K nella modalità a 60fps.