Fortnite: Red Knight e Overtaker tra le nuove skin, in arrivo la modalità spettatore

Anche oggi il negozio in-game di Fortnite si aggiorna con tanti nuovi contenuti tra cui skin, deltaplani, emote, picconi e dorsi. In particolare segnaliamo il ritorno del Cavaliere Rosso, una delle skin di Fortnite più rare in assoluto.

Fortnite Skin del 24 gennaio

Tra le novità di Fortnite del 24 gennaio troviamo le emote Star Power e Laugh It Up, le skin Brawler, Special Forces, Whiteout, Overtaker e Red Knight, i deltaplani Blaze e White Squall ed i picconi Cliffhanger e Crimson Axe, ricordiamo che tutti gli oggetti saranno in vendita dalle 12:00 (ora italiana) di oggi.

Fortnite Modalità Spettatore

Dopo i leak dei giorni scorsi, emergono nuovi dettagli sulla modalità spettatore di Fortnite. Come riportato da Fortnite Intel, Epic Games ha inviato a pro player ed influencer uno speciale invito per una sessione di test che si terrà a Los Angeles a febbraio: "Hello [Player Name]! Are you interested in joining Epic Games for an exclusive Fortnite private testing session in Los Angeles, California? If selected, you’ll be playing custom matches to help us test unreleased spectating features and tools that will be used in future events. As a token of our appreciation, Epic will provide free food and V-Bucks for your help with improving our tools!"

Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 15:00 prenderanno ufficialmente il via le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battle Royale.