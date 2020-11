Fortnite regala due mesi gratis di Disney+: ecco le condizioni

Ancora una volta i rumor si sono rivelati veritieri: a partire da oggi 11 novembre e fino al 31 dicembre, i giocatori di Fortnite possono ottenere due mesi di accesso a Disney+: ecco come fare!

È possibile ottenere due mesi di abbonamento Disney+ comprando V-buck o facendo un acquisto con denaro reale nel Negozio oggetti, come ad esempio il pacchetto Serpente di strada ora disponibile. Se avete già fatto compere questo mese, non temete! Sono validi tutti gli acquisti con denaro reale effettuati su Fortnite a partire dal 6 novembre alle 16:00, compresi gli acquisti di V-buck. Gli acquisti con V-Buck, invece, non sono idonei.

Dopo aver effettuato un acquisto in denaro reale, visitate questa pagina e seguite la procedura per riscattare l'offerta Disney+. I nuovi abbonati idonei dovranno impostare un account Disney+, accettare il contratto di abbonamento e fornire un sistema di pagamento valido. Per riscattare l'offerta e impostare l'account è richiesta un'età di 18 anni o superiore. Il codice fornito scadrà il 31 gennaio 2021.

L'offerta è limitata a un solo codice offerta Disney+ per account Fortnite idoneo. Tenete presente che al termine dei due mesi l'abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo di 6,99 euro al mese, a meno che non lo disattiviate prima del rinnovo. Potete farlo in qualsiasi momento, potrete ugualmente godervi tutti e due i mesi offerti.

A proposito di Fortnite, lo sapete che è trapelato online il trailer del bundle con il Joker?