Fortnite: un regalo al giorno fino al 2 Gennaio con il Winterfest

Su Fortnite è iniziato l'evento invernale, e con il Winterfest, Epic ha deciso di fare una sorpresa ai giocatori con una bella iniziativa: un regalo al giorno per 14 giorni! Per farlo, basta andare nella sezione apposita nella lobby, a forma di fiocco di neve.

Da lì è possibile entrare in un'area chiamata Winterfest Lodge, una sorta di rifugio invernale, naturalmente decorata a tema. Ci sono delle calze appese al camino che daranno delle missioni speciali ogni giorno, completando le quali si potranno ricevere punti esperienza.

Non solo, durante l'evento torneranno diverse armi eliminate dal gioco, così come alcune vecchie modalità a tempo, tra cui le famose Zone Wars. Come dicevamo però, le sorprese non finiscono qui: basta visitare la Winterfest Lodge ogni giorno per ottenere un regalo al giorno, che può variare tra outfit, glider, picconi e tanto altro.

L'iniziativa è disponibile fino al 2 gennaio, ma state tranquilli: se un giorno non riuscite a connettervi per qualche motivo, potete comunque richiedere il premio che vi spetta. Basta che lo facciate entro il 7 Gennaio. Che ne pensate dell'iniziativa?

Intanto su Fortnite è attivo anche l'evento a tema Star Wars: tutto ciò che c'è da sapere su Fortnite x Star Wars lo trovate sul nostro sito. Sapevate inoltre che Epic ha tagliato il prezzo di Salva il Mondo?