Fortnite fa un regalo agli abbonati PlayStation Plus: il Pacchetto Ruote Roventi è gratis

Se da un lato i nuovi set LEGO di Fortnite costano davvero troppo, dall'altro Epic Games fa un regalo a tutti gli iscritti al PlayStation Plus, che possono riscattare senza costi aggiuntivi il Pacchetto Ruote Roventi.

L'offerta è valida per ogni abbonato al servizio di casa Sony indipendentemente dal livello, dunque se siete Essential, Premium o Extra non fa alcuna differenza. Il pacchetto offre due nuovi contenuti per i giocatori di Fortnite, nello specifico il costume di Lina Scorch valido sia per il gioco principale che per LEGO Fortnite oltre allo Zaino di Rifornimento come dorso decorativo. L'extra messo a disposizione da Epic Games si può trovare sul PlayStation Store, pronto per essere riscattato gratis da tutti gli utenti PS Plus sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4.

Nel frattempo l'iconico Battle Royale ha raggiunto una nuova tappa della sua storia: dopo una lunga manutenzione è iniziata la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 intitolata Miti e Mortali e tutta a tinte mitologiche. Il nuovo Pass Battaglia offre buona parte delle divinità greche quali Zeus, Afrodite, Poseidone, Artemide e Ares, oltre a una nuova mappa incentrata sul Monte Olimpo e tante nuove armi a tema. La nuova Stagione di Fortnite Capitolo 2 ha dunque tutte le carte in regola per conquistare i favori degli appassionati.

