Fortnite: Regina dei Ghiacci e livelli del Pass Battaglia nel Negozio

Dopo aver trasformato l'isola di Fortnite Battaglia Reale in una gigantesca landa di neve, l'evento Tempesta di Ghiaccio si riverbera sul Negozio dell'iconico sparatutto di Epic Games con diverse offerte "a tema" per la giornata di oggi, 20 gennaio.

Tra le promozioni odierne del bazaar virtuale per le microtransazioni in V-Bucks di Fortnite troviamo infatti la splendida skin (con annesso dorso decorativo) della Regina dei Ghiacci, lo strumento di raccolta del Glaciatore e, soprattutto, uno sconto del 60% del pacchetto ingame che consente di ottenere 500 Punti Esperienza istantanei per il Pass Battaglia e un balzo di 10 Livelli Battaglia.

Oggetti in Evidenza

Regina dei Ghiacci - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

- costume e dorso decorativo - 2.000 VB Glaciatore - strumento di raccolta - 800 VB

Oggetti Giornalieri

Incursore Pimpato - costume e dorso decorativo - 1.500 VB

- costume e dorso decorativo - 1.500 VB Dinamo - costume - 1.200 VB

- costume - 1.200 VB Pumpernickel - emote - 500 VB

- emote - 500 VB Livelli del Pass Battaglia - boost di esperienza - 600 VB (invece che 1.500 VB)

- boost di esperienza - 600 VB (invece che 1.500 VB) Punto di Rottura - emote - 200 VB

- emote - 200 VB Mietitore - strumento di raccolta - 800 VB

Nell'attesa di conoscere le nuove offerte di domani, vi rimandiamo alla visione del filmato registrato da coloro che hanno assistito all'esplosione della Sfera che ha sancito l'inizio di Tempesta di Ghiaccio e delle Sfide associate al nuovo evento invernale della Stagione 7 di Fortnite.