Fortnite: registrati incassi da record per la versione iOS

Da marzo, quando Fortnite Battaglia Reale è arrivato grazie ad una beta sui dispositivi Apple, sono state guadagnate cifre a dir poco incredibili da Epic Games.

Stando a quanto dichiarato dal portale SensorTower, in soli 200 giorni, Fortnite Battaglia Reale ha ottenuto con le sole microtransazioni della versione iOS ben 300 milioni di dollari. Si tratta di una cifra davvero consistente e che, soprattutto, sembra sia destinata a crescere nei prossimi mesi. Dell'enorme cifra citata prima, inoltre, pare che più del 60% sia stata spesa in territorio americano. In media vengono spesi al giorno 1,5 milioni di dollari, numeri che sono aumentati grazie all'arrivo della Stagione 6, che ha fatto innalzare i guadagni a 2,5 milioni al giorno.

Ovviamente la versione Android non è da meno e, dall'uscita lo scorso agosto, ha già permesso ad Epic Games di guadagnare ben 60 milioni di dollari grazie alla vendita di V-Buck e starter pack.

Vi ricordiamo che grazie ad alcuni accordi commerciali, stanno per arrivare nei negozi non solo i Funko Pop! ufficiali, ma anche una ricca serie di action figure e strumenti da raccolta di dimensioni reali ad opera di McFarlane Toys, celebre azienda produttrice di gadget legati al mondo di cinema e videogiochi.