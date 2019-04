Fortnite sta rendendo le nuove generazioni più deboli, secondo Dr Disrespect

La fanbase di Fortnite è composta prevalentemente da ragazzi, teenager o addirittura ancora più giovani. Il gioco infatti, oltre ad essere piuttosto accattivante, ha quel look cartoonesco e la mancanza di sangue e violenza, che rende anche più facile ai loro genitori lasciarli giocare tranquillamente.

La cosa però, secondo uno dei giocatori più popolari di Fortnite, Dr Disrespect, potrebbe rivelarsi un problema sul modo in cui tali giovani crescono. Stando allo streamer infatti, che non si è mai prodigato in lodi per il Battle Royale ed è anzi sempre stato in polemica con Epic Games, le nuove generazioni stanno crescendo sempre più deboli, anche per via di Fortnite.

Stando al Doc insomma, quando i giovani non ricevono un livello di sfida sufficiente, vengono su meno forti, e quella offerta dal Battle Royale non è una sfida sufficiente.

"C'è più sensibilità nel mondo in generale e i giovani crescono deboli. E questi stupidi sviluppatori del North Carolina hanno contribuito a questa cosa. Perché? Nei giochi militari normali, o in qualsiasi Halo o Call of Duty vecchia scuola, basta che ti sparino una volta per farti fuori. Devi usare tattiche, coperture, ecc. In Fortnite? Per spararti devono attraversare sette pareti, perché costruisci mura su mura se sei spaventato e puoi avere una seconda chance!".

Insomma per Dr Disrespect Fortnite non è abbastanza competitivo visto che il meta, più che l'azione tattica, favorisce il crafting e la costruzione di mura. E a quanto pare non è l'unico ad essersi stancato del Battle Royale di Epic Games, visto che sembra che sempre più pro players hanno intenzione di abbandonare il gioco dopo la Coppa del Mondo di Fortnite. Voi che ne pensate? Siete d'accordo con le sue parole?