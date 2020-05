Fortnite: la replica del lungo concerto di Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5

I ragazzi di Epic Games c'hanno preso gusto. Dopo lo strepitoso successo del concerto di Travis Scott e la performance di Diplo dei Major Lazer, nella notte ha avuto luogo un altro show, stavolta con ben tre protagonisti: Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5.

Il concerto è andato in onda a partire dalle ore 03:00 della scorsa notte, e ha visto avvicendarsi i tre DJ sul palco principale della modalità Party Reale. Il primo ad esibirsi è stato Dillon Francis, seguito da Steve Aoki e infine da Deadmau 5, per un totale di quasi un'ora di grande musica tra colori sgargianti, luci abbaglianti e fasci al neon. Se vi siete persi l'evento, avete due modi per recuperare. Il primo, guardando la replica in apertura di notizia, che offre il concerto in versione integrale senza alcuna voce di sottofondo. Il secondo, assistendo al bis che andrà in onda in-game stasera 9 maggio, dalle 21:00 alle 22:00. Potrete entrare anche a show già iniziato, per cui non vi preoccupate se non riuscite ad essere online all'ora di inizio.

Per tutti gli spettatori Epic Games ha anche riservato un gradito regalo: tutti coloro che si collegheranno a Fortnite entro le ore 16:00 di lunedì 11 maggio otterranno gratuitamente il nuovo dorso decorativo Ali al neon che reagisce alla musica, perfetto da indossare durante questi eventi.