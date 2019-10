Fortnite resterà offline quattro giorni? Un nuovo leak svela data e ora del ritorno online

Nelle scorse ore abbiamo cercato di capire quando torna online Fortnite e le prime ipotesi parlavano di una ripresa delle attività prevista per il 15 ottobre ma sembra che la situazione sia (profondamente) cambiata.

Un nuovo Tweet dell'insider e dataminer Lucas7Yoshi fa sapere che il codice sorgente del Battle Royale è stato aggiornato e mostra ora una nuova data per il ritorno online, apparentemente fissato alle 10:00 (ora italiana) di giovedì 17 ottobre. In questo modo Fortnite resterebbe offline per ben quattro giorni, ipotesi che lo stesso Lucas giudica comunque piuttosto irrealistica.

E' effettivamente difficile (ma non improbabile) che Epic Games voglia tenere offline il gioco per ben quattro giorni, un tempo certamente non così breve per i giocatori. La compagnia non si sbilancia e attualmente tutti i contenuti sul sito e sui canali social di Fortnite sono stati rimossi lasciando solamente lo stream del Buco Nero, il quale sembra nascondere persino un messaggio segreto non ben identificato al momento.

Lo sapevate? Digitando il Konami Code è possibile sbloccare un minigioco nascosto in stile Space Invaders, decisamente rudimentale ma ottimo per passare il tempo in attesa che Epic si decida a riaprire i server e lanciare ufficialmente la Stagione 11... o direttamente Fortnite 2?