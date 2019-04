Fortnite restituisce 400 V-Bucks a chi ha comprato la skin Birdie

Epic Games ha dovuto rimborsare alcuni utenti che avevano acquistato una skin di Fortnite segnata sullo shop al prezzo sbagliato. Si tratta della skin Birdie, che non era trapelata in nessuno dei vari leak sull'aggiornamento 8.30 di Fortnite, ma era recentemente stata resa disponibile da Epic Games.

Nonostante infatti la skin fosse di rarità "Non comune", che di solito costano 800 V-Bucks era comunque venduta nello shop al prezzo di 1200 V-Bucks, ossia il prezzo per le skin di rarità successiva, "Rara", appunto. La software house ha ammesso però che si trattava di un errore, ed ha dunque provveduto a rimborsare la differenza di 400 V-Bucks ai giocatori che avevano già provveduto all'acquisto, nonostante il prezzo sbagliato.

L'unico problema è stato però riscontrato da chi aveva regalato la skin ad un amico, e che non ha ancora ricevuto il rimborso da parte di Epic Games. Al momento la situazione non è chiara, e potrebbe trattarsi tanto di un ritardo da parte della software house, quanto da un'eventuale decisione di non rimborsare i regali. Vi terremo aggiornati. Anche voi avete riscontrato il problema? Siete tra quelli che hanno comprato, o regalato la skin?

Intanto, nella giornata di oggi arriverà l'aggiornamento 8.40 di Fortnite. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità sul gioco!