Fortnite: dopo il reveal di Billie Eilish, l'enorme leak non è più considerato un fake

Quando qualche giorno fa è stata pubblicata un'immagine off-screen della roadmap di Fortnite Capitolo 5, molti giocatori hanno storto il naso e hanno etichettato il contenuto come fake. Oggi, a distanza di poco tempo e di un paio di annunci, il leak viene considerato affidabile da buona parte della community.

Il motivo di questo cambio di opinione nei confronti del materiale trafugato è molto semplice. Nel corso della giornata odierna, infatti, sono arrivati ben due annunci a tema Fortnite ed entrambi erano parte della roadmap all'interno dell'immagine. Se l'annuncio di Bllie Eilish come artista principale della Stagione 3 di Fortnite Festival era tutto sommato prevedibile, l'arrivo dell'aggiornamento di LEGO Fortnite che consente di creare una fattoria non era qualcosa di cui si era parlato di recente e non vi era modo di conoscere i dettagli e la finestra di lancio dell'update.

Sembrerebbe quindi che tutte le novità segnalate nello scatto in questione possano essere considerate veritiere, a partire dal lancio del Capitolo 6 entro la fine del 2024. Vi ricordiamo che tra le informazioni più interessanti tra quelle citate nel leak troviamo anche l'arrivo di una seconda stagione incentrata sui supereroi Marvel, che dovrebbe avere tra i protagonisti il Doctor Doom ed i Fantastici Quattro. Si parla anche di collaborazioni con Snoop Dogg, Metallica, Karol G e Pirati dei Caraibi.

Per quel che riguarda invece le novità imminenti, il leak cita un grosso aggiornamento a tema Star Wars per LEGO Fortnite, l'arrivo di Fall Guys e una stagione post-apocalittica per il battle royale, la cui uscita è fissata a maggio 2024.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la classifica con le skin più utilizzate di sempre dai giocatori di Fortnite.

