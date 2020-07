Fortnite: Ricarica V-Buck, come funziona la nuova opzione?

A fine giugno Epic Games ha introdotto la nuova opzione Ricarica V-Buck di Fortnite esclusivamente in Italia. Si tratta di una funzione in fase di test e disponibile in prova solo nel nostro paese, ma come funziona esattamente?

L'opzione ricarica sarà disponibile guardando una qualsiasi offerta nel negozio, se i V-Buck a disposizione non sono sufficienti l'opzione in questione comparirà automaticamente, in questo modo potrete comprare V-Buck senza smettere di guardare l'oggetto desiderato.

Sono disponibili anche varie offerte in fase di ricarica suddivise in incrementi di 100 V-Buck e fino ad un massimo di 2000 V-Buck- Epic fa notare che "Il loro prezzo è allineato alle offerte esistenti, ma consentono di acquistare quantità diverse di V-Buck per volta. I pacchetti di V-buck già esistenti rimarranno disponibili per tutti i giocatori."

Al momento Ricarica V-Buck è in fase sperimentale e gli sviluppatori decideranno come muoversi per il futuro in base ai feedback ricevuti. Avete già provato questa opzione? Cosa ne pensate? Ricordiamo che se siete a corto di monete potete sempre completare le sfide V-Buck giornaliere disponibili quotidianamente con ricompense per tutti.