Fortnite, la ricca parabola di Ninja: 5 milioni di Dollari in un mese

Dall'uscita di Fortnite nel 2017 Ninja è diventato uno degli streamer più popolari al mondo. Sono piovute sponsorizzazioni, accordi di esclusiva, prodotti a tema, linee di abbigliamento, ospitate televisive e molti, molti soldi.

Tra tutti i guadagni fatti in questa manciata di anni, Ninja si è recentemente soffermato su una particolare fonte di reddito che - da sola - gli ha permesso di incassare addirittura una volta 5 milioni di Dollari in un solo mese. La fonte la conosciamo tutti: “supporta un creatore” che permette di “donare” il 5% degli acquisti in-game a un creatore a scelta del giocatore.

"Penso che il massimo che abbia mai fatto in un mese con il codice creatore è stato di 5 milioni", ha detto Ninja. "Non sto scherzando."

Ninja deteneva il record per gli abbonati Twitch con oltre 269.000 iscritti nell'aprile 2018. All'epoca, Ninja aveva anche battuto il record di cuncurrent su Twitch quando lui, Drake e la star della NFL JuJu Smith-Schuster hanno giocato insieme a Fortnite raccogliendo più di 600.000 spettatori.

Ricordiamoci che, oltre a tutto quello che abbiamo citato in precedenza, Ninja aveva stretto un accordo con Microsoft per la sfortunata Mixer che l’ha ricoperto d’oro. Oltre all’esclusività comprata per 50 milioni, Microsoft pare abbia pagato una penale di altri 30 milioni al ragazzo alla chiusura del sito.

Insomma, Ninja rimane ancora oggi - nonostante abbia notevolmente calato la propria attività - tra i creatori di contenuti più ricchi al mondo.