Fortnite: ricchi premi in denaro nel torneo esclusivo per gli utenti PS4 e PS5

Epic Games ha aggiornato il portale ufficiale di Fortnite Capitolo 2 con tutti i dettagli in merito alla prossima competizione, la quale mette in palio un grosso premio in denaro per i giocatori PlayStation.

Il torneo in questione prende infatti il nome di Coppa PlayStation e, pertanto, possono prendervi parte solo ed esclusivamente gli utenti che giocano da PlayStation 4 o PlayStation 5. A differenza delle ultime competizioni, questa non mette in palio skin o altri elementi cosmetici, ma consente ai partecipanti di ottenere ricchi premi in denaro: il montepremi totale corrisponde a 107.100 dollari, una cifra piuttosto elevata che verrà distribuita ai più abili del torneo. Il primo round del torneo è previsto per l'11 novembre 2021 e il secondo round si terrà invece il prossimo 14 novembre 2021. In ciascuna fase i giocatori potranno partecipare ad un massimo di 10 partite nella modalità Singolo nell'arco di 3 ore.

Ecco di seguito le cifre che si potranno ottenere raggiungendo le posizioni in classifica più alte:

1° posto: 1.200 dollari

2° posto: 1.100 dollari

3° posto: 1.000 dollari

4° posto: 800 dollari

5° posto: 725 dollari

6° posto: 600 dollari

7° posto: 550 dollari

8° posto: 500 dollari

9° posto: 450 dollari

Dal 10° al 25° posto: 400 dollari

Dal 26° al 50° posto: 300 dollari

Dal 51° al 64° posto: 200 dollari

Questi sono invece i criteri attraverso i quali verranno assegnati i punti:

1° posto (Vittoria reale): 30 punti

2° posto: 25 punti

3° posto: 22 punti

4° posto: 20 punti

5° posto: 19 punti

6° posto: 17 punti

7° posto: 16 punti

8° posto: 15 punti

9° posto: 14 punti

10° posto: 13 punti

11° - 15° posto: 11 punti

16° - 20° posto: 9 punti

21° - 25° posto: 7 punti

26° - 30° posto: 5 punti

31° - 35° posto: 4 punti

36° - 40° posto: 3 punti

41° - 50° posto: 2 punti

51° - 75° posto: 1 punto

Eliminazioni: 1 punto (2 punti se effettuate nel corso del Round 2)

Come al solito, i giocatori intenzionati a prendere parte all'evento devono avere l'autenticazione a due fattori attiva per il loro account Epic Games e un profilo di livello 30.

Avete già letto del perché l'emote di Travis Scott è stata rimossa dal negozio di Fortnite Capitolo 2?