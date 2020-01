Fortnite riceve una piccola patch, contiene riferimenti a nuove skin ed emote

Senza fare alcun annuncio al riguardo e, soprattutto, senza alcuna sessione di manutenzione dei server, Epic Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Fortnite sul quale stanno già lavorando numerosi dataminer.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale del gioco, la patch in questione dovrebbe riguardare esclusivamente Salva il Mondo, che si prepara a ricevere alcuni nuovi contenuti nel negozio stagionale e sfide utili all'ottenimento di un nuovo arco. Gli sviluppatori hanno anche pubblicato un messaggio dedicato ai giocatori che hanno perso tutto ciò che era presente nel loro inventario a causa di un bug e, per scusarsi, hanno annunciato che a breve riceveranno tantissimi materiali per il crafting e oggetti di vario tipo la cui quantità sarà proporzionale al livello della Casa Base.

Per quello riguarda invece la Battaglia Reale, le uniche novità arrivano esclusivamente da parte dei dataminer che hanno analizzato gli ultimi file di gioco. Pare infatti stiano per arrivare nuovi stili aggiuntivi per le skin a tema football in occasione del Super Bowl e una nuova emote chiamata "Freemix", grazie alla quale potrete destreggiarvi in una danza mai vista prima nel gioco.

Prima di lasciarvi al video che mostra alcune delle novità in arrivo, vi ricordiamo che nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite ci sono le skin Leviatano e Beef Boss.