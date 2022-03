Fortnite: in arrivo la skin postuma di Juice WRLD? Il manager del rapper tratta con Epic

Con un videomessaggio di Peter Jideonwo che sta già facendo discutere moltissimi utenti sui social, il manager del rapper Juice WRLD deceduto nel dicembre del 2019 spiega di essere in trattative con Epic Games per il lancio di una skin postuma nel Negozio di Fortnite Capitolo 3.

Nel video, il manager dell'ormai spentasi stella dell'hip hop statunitense salita alla ribalta nel 2018 con il singolo Lucid Dreams spiega ai fan del rapper di aver intavolato una trattativa con gli sviluppatori di Fortnite per fare in modo che il suo assistito venga celebrato nel battle royale con una speciale skin da lanciare quanto prima nel Negozio del kolossal sparatutto di Epic.

"Abbiamo davvero bisogno di Juice WRLD in Fortnite", esordisce nel suo messaggio Jideonwo prima di sottolineare come "stiamo facendo del nostro meglio affinché questo accada, ma si tratta di un lavoro in corso. Abbiamo fissato un incontro con Epic... quindi sì, sarebbe davvero bello concretizzare questo sogno perché tutti in Fortnite adorano Juice WRLD. Dato che Come and Go è stato un grande successo in Fortnite, penso che questa cosa si adatti perfettamente al contesto".

Il riferimento di Jideonwo agli spettacoli del Fortnite Rift Tour e alla presenza del brano Come and Go di Juice WRLD nell'evento musicale interattivo organizzato da Epic dovrebbe suggerire un esito positivo per le trattative intavolate dal manager e dall'entourage della sua etichetta discografica per lanciare una skin postuma del rapper nel Negozio di Fortnite. Come possiamo facilmente intuire, la notizia del possibile 'ritorno' di Juice WRLD con una skin di Fortnite a lui dedicata sta provocando delle reazioni contrastanti tra i fan, con molti che reputano questa iniziativa come un'irrispettosa operazione commerciale e altrettanti che, invece, non nascondono sui social il proprio entusiasmo per la possibilità di omaggiare e riabbracciare idealmente la propria stella spentasi prematuramente a fine 2019.