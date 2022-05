Fortnite: ricompense gratis sul Discord italiano, il canale si blocca per i troppi accessi

Quella di oggi è una giornata molto ricca per i giocatori di Fortnite Capitolo 3. Dopo aver assistito all'avvio dell'iniziativa in collaborazione con PlayStation che permetterà di ottenere anche temi dinamici e avatar per il PSN, Epic ha deciso di distribuire ricompense esclusive tramite il canale Discord italiano ufficiale del battle royale.

Avete capito bene, queste ricompense possono essere ottenute esclusivamente dai giocatori che eseguono l'accesso sul canale italiano del gioco e su nessun altro. Questo ha spinto gli utenti di tutto il mondo ad effettuare l'accesso al server, mettendo in seria difficoltà il bot che gestisce le partecipazioni all'iniziativa e che risponde spesso e volentieri con il messaggio d'errore "Questa interazione non è riuscita".

Partecipare a Discord Quest è molto semplice: dopo aver fatto l'accesso al server Official Fortnite Italia, dovete visitare il canale "#Discord-Quest" e cliccare sul tasto blu "Start": a questo punto vi verrà inviato un messaggii privato dal bot con tutte le istruzioni sugli incarichi da completare per ricevere una copertura per armi e veicoli, uno spray e una emote. Sappiate che l'iniziativa è già online e avrete modo di completare gli incarichi fino al prossimo 24 maggio 2022.

Vi invitiamo a procedere con grande attenzione e a rispondere solo ed esclusivamente ai messaggi privati provenienti dall'utente "Quest Bot#4201". Occorre infatti mettere in allarme i giocatori da eventuali malintenzionati che potrebbero approfittare della situazione per illudere gli utenti del server e sottrargli i dati dell'account Epic Games Store.