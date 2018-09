Fortnite: ricompense per Salva il Mondo, presto sarà possibile personalizzare gli autobus?

Due interessanti notizie per i giocatori di Fortnite: la prima riguarda l'imminente arrivo di alcune ricompense per i giocatori di Salva il Mondo, inoltre presto Epic potrebbe rendere disponibili le opzioni di personalizzazioni per i Battle Bus...

Fortnite Salva il Mondo

A causa di un bug dell'aggiornamento 5.20 alcuni giocatori di Fortnite Salva il Mondo non sono stati in grado di sbloccare regolarmente varie ricompense, il problema verrà risolto oggi con l'arrivo dei bonus, tra cui Oro Stagionale, Punti Esperienza, Materiale per Evoluzione e Ricombussolatore.

Inoltre Epic ha comunicato che tutti i giocatori riceveranno un pacchetto di materiali e una Lama Smorgasbord, questi oggetti saranno disponibili nell'armadietto nel corso delle prossime ore.

Battle Bus Personalizzati

Il codice sorgente dell'aggiornamento 5.40 sembra svelare l'arrivo di opzioni per la personalizzazione dei Battle Bus, al momento non ci sono altri dettagli ma sembra che questa funzionalità possa fare capolino in Fortnite Stagione 6, con il Battle Pass che dovrebbe dare accesso anche a skin e livree per gli autobus.

Fortnite 5.40 ha introdotto l'evento Alza la Posta, il Rampino e la Fiona Metitrice, quest'ultima utilizzabile solo in modalità Salva il Mondo. Ricordiamo che le Sfide della Settimana 9 partiranno venerdì 7 settembre alle 15:00, con 24 ore di ritardo rispetto al solito a causa di problemi tecnici attualmente in via di risoluzione.