Fortnite: ricreata nel gioco da un utente la Stark Tower di Avengers!

Sembra proprio che gli utenti di Fortnite si stiano divertendo parecchio con la nuova Modalità Creativa, introdotta da Epic Games in concomitanza con il lancio della Stagione 7.

La nuova modalità di gioco di Fortnite è infatti disponibile solamente da circa una settimana, eppure le creazioni realizzate dagli utenti sono già piuttosto numerose e decisamente curate. Parecchie ovviamente le riproduzioni provenienti da altre celebri saghe videoludiche, tra cui Call of Duty e CS:GO. A quanto pare però, il mondo dei videogiochi non è l'unica fonte di ispirazione per i videogiocatori e costruttori di Fortnite.

Recentemente, infatti, un utente ha ricreato nel gioco addirittura la Stark Tower degli Avengers, che è stata ricostruita con un'ammirabile cura per i dettagli. L'edificio è completamente esplorabile e non manca ovviamente il simbolo luminoso de I Vendicatori sulla sua vetta. Potete visionare questa interessante creazione all'interno del post Reddit, di cui vi riportiamo qui di seguito, come di consueto, il relativo Link. Che ve ne pare?



Vi ricordiamo che la Stagione 7 di Fortnite è finalmente attiva e giocabile su tutte le piattaforme su cui il gioco di Epic Games è disponibile, ovvero Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Mobile, sia con sistema operativo Android sia con sistamo operativo iOS.