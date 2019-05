Fortnite: ricreata la scena del ballo di Star Lord in Guardiani della Galassia

Che tra i giocatori di Fortnite ci siano dei geni è un dato di fatto. L'abbiamo visto più volte in passato, la community del gioco è talmente numerosa e originale da essersi organizzata più volte per mostrare il loro talento, suonando pianoforti giganti o ricreando scene da film, ad esempio.

Anche grazie all'implementazione delle skin dedicate agli Avengers, un gruppo di giocatori è infatti riuscito a ricreare un'iconica scena di Guardiani della Galassia. Utilizzando l'outfit di Star Lord infatti, un creator chiamato Laffengas, insieme ad alcuni altri utenti, ha sceneggiato in-game la sequenza finale del film, in cui lo stesso Star Lord inizia a ballare all'improvviso nel tentativo di distrarre Ronan l'Accusatore, riuscendo alla fine a creare un diversivo piuttosto grottesco, ma efficace.

La scena è stata poi postata su Reddit, dove ha riscosso molto successo, e la potete notare in calce alla news, insieme alla sequenza originale tratta dal film, in modo da poter confrontare le due versioni. Come potrete vedere il risultato è davvero notevole.

Nel frattempo, sta per arrivare l'aggiornamento 9.0 di Fortnite: siete pronti a cominciare la nuova stagione?