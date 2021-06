Fortnite si rifà il look: grafica migliorata dalla Stagione 7, ecco le nuove Specifiche PC

L'aggiornamento V17.00 non darà solamente inizio alla Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 ma porterà in dote anche moltissime migliorie grafiche. Ad annunciarlo è la stessa Epic Games con una scheda che illustra le novità che interesseranno il kolossal battle royale, a partire dai preset grafici "Epico" e "Alto" su PC.

La compagnia statunitense ha infatti deciso di cogliere l'opportunità offerta dal lancio della settima Season di Fortnite Capitolo 2 per svecchiare il comparto grafico e dare modo all'utenza PC di elevare ulteriormente la propria esperienza visiva.

I miglioramenti in questione saranno accessibili selezionando su PC le "preimpostazioni Qualità" su "Epico" o "Alto". Una volta attivati, i preset sbloccheranno effetti volumetrici più evoluti, delle animazioni più realistiche per il fumo e i liquidi, effetti di post-elaborazione per bloom e lens flaer più avanzati e, sempre in tema di migliorie grafiche, una maggiore qualità delle ombre ed esplosioni, fuoco e Slurp più belli. Alcune di queste aggiunte sono già state integrate nelle versioni nextgen di Fortnite per PS5 e Xbox Series X/S.

In conseguenza di questo intervento, dall'arrivo dell'update V17.00 le impostazioni di livello "Alto" diventeranno l'equivalente dell'attuale setting "Epico". Eccovi allora i nuovi Requisiti di Sistema PC di Fortnite che entreranno in vigore dal lancio della Stagione 7:

Fortnite - Specifiche per Setting "Epico"

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT, o GPU equivalente

Almeno 4 GB VRAM

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x o equivalente

Almeno 16 GB RAM

NVMe Solid State Drive

Windows 10 64-bit

Fortnite - Specifiche Consigliate

Nvidia GTX 960, AMD R9 280, o GPU DX11 equivalente

2 GB VRAM

Core i5-7300U 3.5 GHz

8 GB RAM

Windows 10 64-bit

Fortnite - Specifiche Minime

Intel HD 4000 su PC; Intel Iris Pro 5200

Core i3-3225 3.3 GHz

4 GB RAM

Windows 7/8/10 64-bit

Il lancio della prossima Season è previsto per l'8 giugno su PC, console e sistemi mobile. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del teaser con gli alieni della Stagione 7 di Fortnite.