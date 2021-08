Fortnite Rift Tour: Ariana Grande come Travis Scott, potrebbe incassare oltre $20 milioni

Il Rift Tour di Fortnite si terrà dal 7 al 9 agosto con una speciale guest star: la cantante Ariana Grande farà il suo debutto nel Battle Royale di Epic Games e secondo gli analisti questa apparizione frutterà alla star milioni di dollari.

Il rapper Travis Scott ha incassato grazie al suo mega concerto Astronomical circa 20 milioni di dollari, cifra derivata dalla vendita di skin e del merchandising collegato all'evento, nettamente superiore rispetto agli 1.7 milioni di dollari di una singola tappa del tour di Astroworld e il 40% in meno rispetto agli incassi del our di Astroworld, che ha generato 53.5 milioni di dollari fino ad oggi.

Secondo alcuni analisti, Ariana Grande ha il potenziale per generare numeri simili e persino superiori considerando che la fanbase dell'artista è persino superiore a quella di Travis Scott. Per il rapper di Houston il concerto in Fortnite è stato un punto di svolta, in quanto ha permesso alla star di esibirsi in un periodo di lockdown totale in tutto il mondo, evento che di fatto ha dato il via al fenomeno dei concerti digitali sul Battle Royale di Epic Games.

Il concerto di Ariana Grande verrà trasmesso la prima volta sabato 7 agosto a mezzanotte ora italiana, in seguito sono previste quattro repliche per tutto il weekend, fino al 9 agosto.