Fortnite: il Rift Tour di Ariana Grande porta i concerti virtuali verso una nuova era

Il Rift Tour è stato un successo, lo scorso weekend si è tenuto uno speciale evento di Fortnite con il concerto di Ariana Grande, una delle pop star di maggior successo del pianeta, amata da grandi e piccini in tutto il mondo.

Dal Rift Tour Ariana Grande dovrebbe aver incassato 20 milioni di dollari, la stessa somma guadagnata da Travis Scott con il tour virtuale di Astronomical andato in scena lo scorso anno durante il primo lockdown mondiale. I critici sono concordi nel giudicare positivamente l'evento, sebbene il concerto sia durato appena dieci minuti il Rift Tour di Ariana Grande ha portato nel mondo di Fortnite l'estetica coloratissima della cantante, riuscendo ad attirare un pubblico estremamente vasto.

I concerti virtuali "sono lanciati verso una nuova era" sottolinea NME, ribadendo come il Rift Tour elevi il lavoro di Epic Games che sta cercando di trasformare Fortnite in una vera e propria piattaforma, andando oltre il gioco. Lo abbiamo visto con i trailer cinematografici, le collaborazioni con i film di maggior successo e recentemente anche con la musica, il futuro quindi sembra molto roseo in tal senso, con la compagnia che potrebbe aprire anche ad altre tipologie di eventi e collaborazioni speciali con cantanti, brand, attori e personalità del web e non solo.