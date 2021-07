Fortnite, ecco il Rift Tour! In arrivo 'nuove magiche realtà e una superstar da record'

Mentre fervono i preparativi per la Stagione 8 di Fortnite, Epic Games alza ufficialmente il sipario sul Rift Tour, il rumoreggiato evento speciale che avrà per protagonista quella che gli stessi sviluppatori americani descrivono come "una superstar da record".

La criptica indicazione di Epic potrebbero ricollegarsi le ultime anticipazioni condivise dai dataminer sul probabile arrivo del concerto di Ariana Grande in Fortnite? In attesa di fornire un chiarimento in tal senso, gli sviluppatori del battle royale dei record invitano tutti gli appassionati a prepararsi per "viaggiare verso nuove magiche realtà in cui Fortnite e una superstar da record si scontrano".

L'evento speciale si terrà dal 6 all'8 agosto, con la partecipazione di tutti coloro che desiderano immergersi in queste realtà e nelle relative sfide organizzate da Epic. A partire da oggi, e fino all'8 agosto, sarà possibile sbloccare ricompense per la prima ondata di incarichi Rift Tour. I bonus offerti da chi si cimenterà in queste attività ingame comprenderanno una schermata di caricamento Coccole Cosmiche (con grafica di Delicious Design League), lo spray Fenditurastico! e l'emoticon Micio Nuvoloso.

In funzione dei cinque spettacoli per le tre date del Rift Tour, gli sviluppatori di Fortnite hanno provveduto ad aggiungere un'apposita scheda Rift Tour al menù per facilitare degli utenti negli spettacoli da guardare nella dimensione in perenne mutamento di Fortnite Capitolo 2.