Fortnite Rift Tour: come sbloccare gratis l'emote XOXO di Ariana Grande

Il concerto di Ariana Grande in Fortnite Capitolo 2 è stato un successo incredibile ed Epic Games ha deciso di celebrare la fine dell'evento con le sfide post Rift Tour, le quali mettono a disposizione dei giocatori emote e XP gratis.

Ecco di seguito alcuni consigli per completare tutte le nuove missioni del Rift Tour:

Gioca partite con amici (0/10) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo complesso: invitate un qualsiasi giocatore della vostra lista amici nella squadra e avviate dieci partite in qualsiasi modalità. Non importa che restiate fino alla fine del match e potete anche uscire subito dopo il lancio dal Battle Bus per procedere alla partita successiva. In questo modo è possibile avviare rapidamente dieci partite e completare la prima sfida.

Raggiungi la top 25 con un amico (0/5) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Anche questa missione coinvolge le modalità di squadra e occorre completarla mentre si gioca almeno con un amico nel team nelle modalità Coppie, Terzetti o Squadre. Avviate una partita e assicuratevi di arrivare almeno tra i primi venticinque team. Selezionando la modalità Squadre dovreste avere grosse probabilità di riuscire ad arrivare almeno al 25° posto, a meno che non vi siano numerosi giocatori solitari o in team più piccoli.

Usa un ologramma alieno a Foresta Frignante o al Ponte d'acciaio verde (0/1) - Ricompensa: Spray "Bolle Fenditura"

Questa è sicuramente la sfida più semplice tra quelle proposte dopo la fine del concerto di Ariana Grande e relative repliche. Il vostro obiettivo è quello di atterrare in uno dei due luoghi dell'isola e salire sul piccolo ologramma alieno per attivarne l'effetto. Uno di questi ologrammi è proprio fuori la piccola casa di legno a nord-ovest di Foresta Frignante.

Completa gli incarichi post Rift Tour (0/3) - Ricompensa: Emote "XOXO"

L'ultima sfida richiede semplicemente che vengano completate tutte le altre, così che possiate ricevere gratuitamente l'esclusiva emote.

